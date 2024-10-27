«Трамп – самый большой нытик, который только жил на Земле». Грегг Попович выдал предвыборный монолог на 13 минут

4 ноября в США состоятся президентские выборы. Согласно последним опросам, кандидаты – Дональд Трамп и Камала Харрис – идут вровень: на данный момент у них примерно 48% и равенство во всех колеблющихся штатах , голосование в которых и определит результат.

«Сан-Антонио» одержал первую победу в сезоне (над «Хьюстоном» – 109:108), но больше всего времени на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сперс» Грегг Попович уделил политическим вопросам и в который раз сформулировал свое отношение к одному из кандидатов.

Соответствующий вопрос Поповичу задал Тео Кинтар, корреспондент из Франции, освещающий в Штатах карьеру Виктора Вембаньямы.

«Вы хотите, чтобы я тут говорил целый час?

У нас у всех есть сотни мыслей о предстоящих выборах. Они уже стали порядком заезженными, так как все их постоянно обсуждают.

Иногда я пытаюсь прийти к каким-то четким выводам – посмотреть, что сделал один кандидат, а что сделал другой. Но не очень получается, потому что этот другой не очень себя проявил – его вот официально осудили как преступника. Мы все прекрасно знаем, что он сделал.

И вот я пытаюсь понять: почему кто-то вообще хочет за него голосовать? Почему они думают, что он может для них что-то сделать? Я смотрел тут его митинг в Пенсильвании, там собрались все эти студенты в красных кепках. И мне просто вот интересно, знают ли они, что ему пришлось заплатить деньги за молчание, что он расист, что ему пришлось платить деньги после того, как выяснилось, что его университет – это обман, что он потерял деньги на казино, были еще и стейки от Трампа … И так далее, и тому подобное.

И вот мне интересно: что он такого говорит или делает, почему они собираются за него голосовать?

Они, наверное, думают, что он сильный парень. Но это же самый большой нытик, который только жил на Земле. Это худшая версия пятиклассника, который всех обижает.

Вы хотите, чтобы ваши дети вели себя так, как он себя ведет? Вы хотите, чтобы ваши дети придумывали для себя такие же оправдания, как он? «На меня все набросились, а я все для вас делаю, бедный я, бедный я», он ноет, ноет, ноет…

Посмотрите на выборы, которые он проиграл. Он продолжает врать и об этом.

И конечно, все вокруг него знают, что он лжец и брехун, но у них свои интересы, связанные с ним.

Я смотрю на своих внуков, когда они играют в футбол или в баскетбол, и думаю: кто-то хочет, чтобы Трамп был для них примером? Чтобы они вели себя так же, когда что-то складывается не так? Все мы учим своих детей: вы не будете побеждать все время, но когда вы побеждаете, не слишком уж заноситесь, а когда проигрываете, принимайте поражение со смирением.

Мы все это делаем. А он – нет.

И вот ты задаешься вопросом: все те люди, которые его поддерживают, хотят, чтобы он был примером для их детей? Получается, что я должен говорить своим детям: сегодня ты обязательно победишь, ты не можешь проиграть. А если ты не победишь, значит, все было подстроено против тебя. Так что ты с этим не мирись, просто надо понять, кто виноват в твоем поражении: можешь обвинять арбитров, потому что они судили против тебя, можешь винить партнеров, которые плохо играли и не давали тебе мяч … Но ни за что не нужно принимать поражение.

И если повторять это снова и снова, ваша жизнь станет проще – вы будете жить в своих иллюзиях, потому что сами поверите в ту ложь, которую говорите себе. И потом не надо будет волноваться по поводу чувства стыда или вины, потому что тогда не будет ни стыда, ни вины – и жизнь будет такой чудесной.

Вот о чем я думаю: он просто жалкий человек. Он ничтожный человек, который пытается принизить всех вокруг себя, чтобы казаться более значительным на их фоне .

И разве мы не учим детей совсем другому? Ровно так себя никогда не следует вести.

И при этом за ним стоят все эти студенты и поддерживают его. Почему? Они думают, что он даст им работу?

Тут дело не в политике.

Вот они критикуют Камалу Харрис за то, что она не говорит достаточно конкретно. Да по сравнению с ним она невероятно конкретна.

Я вот послушал, что он говорил сегодня. Он говорит, что в экономике будет все отлично, как было раньше. Налоги? Да мы об этом позаботимся, никаких проблем. Он вообще не говорит никакой конкретики, просто мелет языком .

И вот студенты его слушают. Не понимаю, что творится у них в головах.

Он жалкий человек, ничтожество, нытик. Мы все это знаем.

Вы никогда бы не доверили ему следить за своими детьми.

Вы никогда бы не доверили ему свой бизнес. Ни за что.

А теперь вы будете голосовать за него на президентских выборах?!

Потому что он якобы сильный парень?

Камала Харрис надрала ему задницу на дебатах. Это было очевидно, и с тех пор он избегает разговаривать с ней публично. Потому что, как она и сказала перед этим, она таких, как он, ела на завтрак, будучи генеральным прокурором . Он просто мелкая сошка по сравнению с теми, кого она уничтожала. И он это знает.

Он больной человек. Он ущербный человек. Мы все знаем, что всегда хотел как-то возвыситься, хотел, чтобы его приняли высшие круги Нью-Йорка, но над ним потешались всю его жизнь. Так же, как Обама потешался над ним за тем ужином, после чего Трамп совершенно поплыл. Его никогда не принимали, к нему относились как к шуту гороховому, как к клоуну . А теперь он может показывать средний палец всему миру, пользуясь своим положением. Теперь он хочет самоутверждаться над всеми своими обидчиками, над всеми: над генералами, над Майклом Пенсом, потому что он ничтожный человек.

Что интересно, люди, которые его окружают – Грэмы, Крузы, Хоули, Маккарти – все эти парни или все эти белые парни, как почему-то получается, прекрасно знают, что он придурок, они сами говорили об этом. Я не говорю, что думаю так. Они сами говорили об этом с 2015-2016 года. Они говорили, что он ксенофоб, что он религиозный фанатик, расист, что он не может быть президентом… И так далее. Это их слова . Но сейчас они стоят за ним. Они что, не знают, что их внуки и правнуки лишатся свободы, если этого человека выберут? Я не говорю о политике, я говорю о главной концепции в нашей стране – о свободе. Этот эксперимент продолжается уже сколько? 250 лет? И эти люди поддерживают его, несмотря на то, что знают, какое он брехло? А их внуки и правнуки будут жить в мире, который пойдет под откос, если этого парня выберут.

Он ничего не знает. Он ничем не интересуется. Ему на все наплевать. Он и не хотел быть президентом, это просто была такая разводка, своего рода инвестиция для него.

И вот эти люди просто стремятся к власти. Люди вроде Круза. Мы знаем, что именно поэтому они с ним. Они открыто выражали свои настоящие чувства к нему, а сейчас думают, что мы все тут тупые и что мы ничего не помним.

Это очень опасная ситуация.

Он ущербный человек, который живет в своих иллюзиях. Когда его слушаешь, то становится просто стыдно за него. А он еще придирается к Байдену, который где-то запинался и что-то там напутал.

С ним идет настоящая опасность. И нашим детям и внуками придется жить с тем, что сделает этот человек. Люди, которые решили, что поддерживают его – с ними, видимо, ничего нельзя поделать, хотя я и не понимаю их логику. Но те, кто не определились и собираются сидеть дома, должны непременно проголосовать, потому что их голоса нужны. Надеюсь, они поймут, что этот человек – обманщик. Нужно отдать ему должное. Он в этом деле лучший, просто лучший. Но он него тошнит .

Мне можно на этом остановиться?!

Кто-нибудь, поспорьте со мной! Скажите, что это фигня! Или скажите мне о том, что он сделал хорошего!

Подумайте вот еще о чем.

Окей, вы хотите за него голосовать, вы хотите, чтобы он стал вашим другом, вы хотите с ним выпить…

Этот парень назвал коронавирус «обманом». Наверное, несколько сотен тысяч человек умерли из-за того, что он пытался делать вид, что вируса не существует . Не должно ли это его автоматически дисквалифицировать?

Лично я дисквалифицировал бы его после того, как он смеялся над инвалидом. Какой вообще взрослый человек, каким бы там испорченным он ни был, так себя ведет? Смеется над человеком с физическими проблемами? Мы бы своего ребенка наказали и заперли дома, если бы он так себя вел. А здесь мы будем голосовать за него на президентских выборах?! Вы что, с ума посходили?!

Так вот, он назвал коронавирус «обманом». И он превращает всех себя вокруг в лжецов, они все теряют свою душу. Я до сих помню, как директор экономического совета Лэрри Кадлоу, чтобы прикрыть Трампа, сказал (сверьте цитату), что все у них под контролем, «не придерешься». В самом начале. «Не придерешься», – сказал он. И вот миллион людей умер после этого, на несколько сотен тысяч человек больше, чем могло бы, если бы они начали принимать меры раньше. Но Трамп относился к этому как к обману, чтобы это не отразилось на его популярности. Он настолько глуп, что думал, будто все исчезнет само собой, по одному его желанию. То есть он и безграмотный, и недобросовестный. Потому что ему сказали, что вирус есть, но ему было наплевать .

Да, я сказал, что остановлюсь на этом…

– Вы еще не вспомнили о том, как Трамп призывал лечиться отбеливателем…

– Ну да.

– Влияет ли предвыборная суматоха на команду?

– Хотят игроки это слышать или нет, но я говорю с ними об этом очень много. Они прекрасно знают о том, что происходит. К нам приходят разные люди, которые читают лекции, обсуждают разные стороны нашего общества. Мне кажется это важным, мне кажется, что людям нужно выходить за границы баскетбола. Баскетбол – довольно скучная штука, если подумать о жизни в целом, обо всем, что происходит в мире.

При этом игроки очень молоды. Если вы вспомните себя в этом возрасте, то поймете, что вы думаете в основном о себе. Вы тратите все время на себя – учитесь ли вы, занимаетесь спортом или музыкой, вы пытаетесь преуспеть в этом. Это ваш приоритет. Они чувствуют этот хаос, но на создание команды это никак не отражается».

Фото: Gettyimages.ru /Tyler Kaufman, Anna Moneymaker, Ronald Cortes