Домантас Сабонис сравнялся с Лэрри Бердом по количеству трипл-даблов за карьеру

Домантас Сабонис оформил 59-й трипл-дабл в карьере.

Центровой «Сакраменто » поднялся на 10-е место в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру, сравнявшись по этому показателю с легендарным Лэрри Бердом .

Сабонис записал на свой счет 59-й трипл-дабл, набрав 29 очков, 12 подборов и 10 передач в матче против «Лейкерс » (127:131).