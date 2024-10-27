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Домантас Сабонис сравнялся с Лэрри Бердом по количеству трипл-даблов за карьеру

Домантас Сабонис оформил 59-й трипл-дабл в карьере.

Центровой «Сакраменто» поднялся на 10-е место в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру, сравнявшись по этому показателю с легендарным Лэрри Бердом.

Сабонис записал на свой счет 59-й трипл-дабл, набрав 29 очков, 12 подборов и 10 передач в матче против «Лейкерс» (127:131).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джеймса Хэма в соцсети X
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logoЛейкерс
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