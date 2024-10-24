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«Большинство команд не захотят нам помогать». Стефен Карри объяснил, почему «Уорриорз» трудно выменять звезду

Стефен Карри объяснил, почему «Уорриорз» трудно выменять звездных игроков.

«Давайте будем реалистами. Большинство команд, вероятно, не захотят нам помогать», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» вели переговоры с «Миннесотой» о возможном обмене Карла-Энтони Таунса, которого в итоге обменяли в «Нью-Йорк». Также в этом межсезонье клубу не удалось выменять Пола Джорджа у «Клипперс» и Лаури Маркканена у «Юты».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтефен Карри
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