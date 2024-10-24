«Большинство команд не захотят нам помогать». Стефен Карри объяснил, почему «Уорриорз» трудно выменять звезду
Стефен Карри объяснил, почему «Уорриорз» трудно выменять звездных игроков.
«Давайте будем реалистами. Большинство команд, вероятно, не захотят нам помогать», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
Ранее сообщалось, что «Уорриорз» вели переговоры с «Миннесотой» о возможном обмене Карла-Энтони Таунса, которого в итоге обменяли в «Нью-Йорк». Также в этом межсезонье клубу не удалось выменять Пола Джорджа у «Клипперс» и Лаури Маркканена у «Юты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости