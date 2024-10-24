Джонатан Куминга о том, что не удалось продлить контракт: «Не особо беспокоюсь об этом»

Джонатан Куминга не переживает, что не подписал продление контракта с «Уорриорз».

«Я не особо беспокоюсь об этом.

Я беспокоюсь о том, чтобы выходить на площадку и выступать каждый день. Я не особо об этом думаю. Пришло время, и ничего не произошло. Так что я больше не особо об этом беспокоюсь.

Я могу просто быть собой и не думать об этом. Я столько всего пережил. Многие меня не знают, не знают, через что я прошел. Не так уж много вещей могут меня сломать», – сказал форвард «Голден Стэйт ».