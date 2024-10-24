Стив Керр: «Будем использовать ротацию из 12 человек»
Стив Керр намерен продолжать использовать ротацию из 12 человек.
«Я не смогу обосновать, если скажу кому-то из них, что он не в ротации. Все сыграли очень хорошо.
Никогда раньше не играл составом из 12 человек. Но мы будем это делать. Это нелегко для всех, но мы должны верить, что рано или поздно мы найдем комбинацию, которая будет работать.
Посмотрим. Сейчас это идентичность этой команды. Мы можем положиться на нашу глубину, способность быть универсальными в зависимости от того, чего требует игра. Я уверен, что рано или поздно ротация немного сузится в зависимости от того, как все будет реализовано, но сейчас нам не о чем беспокоиться», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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