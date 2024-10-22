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«Наггетс» и Аарон Гордон продлят контракт на 4 года и 133 млн долларов

«Наггетс» и Аарон Гордон согласовали продление контракта.

Тяжелый форвард (29 лет, 203 см) согласился на продление контракта с «Денвером» на 4 года и сумму 133 миллиона долларов.

Гордон использовал опцию игрока на 23 миллиона на сезон-25/26, после чего вступит в силу максимальное продление, включающее бонусы.

Сделка подразумевает опцию игрока на сезон-28/29 и трейд кикер.

Гордон в среднем набирал по 13,9 очка и 6,5 подбора при 55,6% с игры в сезоне-23/24.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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