«Наггетс» и Аарон Гордон продлят контракт на 4 года и 133 млн долларов
«Наггетс» и Аарон Гордон согласовали продление контракта.
Тяжелый форвард (29 лет, 203 см) согласился на продление контракта с «Денвером» на 4 года и сумму 133 миллиона долларов.
Гордон использовал опцию игрока на 23 миллиона на сезон-25/26, после чего вступит в силу максимальное продление, включающее бонусы.
Сделка подразумевает опцию игрока на сезон-28/29 и трейд кикер.
Гордон в среднем набирал по 13,9 очка и 6,5 подбора при 55,6% с игры в сезоне-23/24.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости