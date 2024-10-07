«Наггетс» подпишут Чарльза Бедиако
Чарльз Бедиако присоединится к «Денверу».
«Наггетс» и канадский центровой (22 года, 211 см) договорились о подписании контракта.
Бедиако не был выбран на драфте 2023 года, после чего выступил за «Сан-Антонио» в Летней лиге и заключил с командой двусторонний контракт. Баскетболист не провел за «Сперс» ни одного матча и был отчислен в декабре после того, как получил разрыв мениска.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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