«Наггетс» подпишут Чарльза Бедиако

Чарльз Бедиако присоединится к «Денверу».

«Наггетс» и канадский центровой (22 года, 211 см) договорились о подписании контракта.

Бедиако не был выбран на драфте 2023 года, после чего выступил за «Сан-Антонио» в Летней лиге и заключил с командой двусторонний контракт. Баскетболист не провел за «Сперс» ни одного матча и был отчислен в декабре после того, как получил разрыв мениска.