Ти Джей Старкс выбыл из состава «Астаны» на длительный срок и может пропустить весь сезон

Травма Ти Джей Старкса оказалась серьезной.

По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», есть вероятность, что разыгрывающий «Астаны» уже не примет участия в матчах текущего чемпионата.

Ранее предполагалось, что Старкс вернется на площадку в конце октября.

Защитник получил травму плеча после неудачного падения в гостевой встрече с «Пармой».

Старкс был ведущим игроком команды в отсутствие Маркелла Джонсона и набирал 15,6 очка и 4,3 передачи в среднем.

Клуб из Казахстана начал чемпионат с 8 поражений подряд.