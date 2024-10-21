Ти Джей Старкс выбыл из состава «Астаны» на длительный срок и может пропустить весь сезон
Травма Ти Джей Старкса оказалась серьезной.
По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», есть вероятность, что разыгрывающий «Астаны» уже не примет участия в матчах текущего чемпионата.
Ранее предполагалось, что Старкс вернется на площадку в конце октября.
Защитник получил травму плеча после неудачного падения в гостевой встрече с «Пармой».
Старкс был ведущим игроком команды в отсутствие Маркелла Джонсона и набирал 15,6 очка и 4,3 передачи в среднем.
Клуб из Казахстана начал чемпионат с 8 поражений подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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