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Дражен Анзулович: «Михаил Кулагин заболел, Ронни Харрэлл перенес небольшую операцию»

Дражен Анзулович после победы над «Астаной» отметил потери в составе «Самары».

«Поздравляю нашу команду с победой. Очень тяжело было организовать игру: у нас много травм. Сегодня заболел Михаил Кулагин, один из лучших наших игроков в первых матчах сезона. Не планировалось, что сыграет Антон Карданахишвили. Последнюю игру пропустил Ронни Харрэлл, перенесший небольшую операцию в понедельник.

И я хочу сказать большое спасибо игрокам: они показали желание помочь команде – и они молодцы! Что касается самой игры, то первые две четверти было очень плохо: без достаточного желания, без достаточной скорости и нужного качества. Третья и четвертая четверти были намного лучше. Мы показали хорошую игру и добились в итоге хорошего результата», – сказал главный тренер «Самары».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
травмы
Дражен Анзулович
logoЕдиная лига ВТБ
logoМихаил Кулагин
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logoСамара
Антон Карданахишвили
Ронни Харрелл
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