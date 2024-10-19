Дражен Анзулович: «Михаил Кулагин заболел, Ронни Харрэлл перенес небольшую операцию»

Дражен Анзулович после победы над «Астаной» отметил потери в составе «Самары».

«Поздравляю нашу команду с победой. Очень тяжело было организовать игру: у нас много травм. Сегодня заболел Михаил Кулагин , один из лучших наших игроков в первых матчах сезона. Не планировалось, что сыграет Антон Карданахишвили . Последнюю игру пропустил Ронни Харрэлл, перенесший небольшую операцию в понедельник.

И я хочу сказать большое спасибо игрокам: они показали желание помочь команде – и они молодцы! Что касается самой игры, то первые две четверти было очень плохо: без достаточного желания, без достаточной скорости и нужного качества. Третья и четвертая четверти были намного лучше. Мы показали хорошую игру и добились в итоге хорошего результата», – сказал главный тренер «Самары».