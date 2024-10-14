Рашад Маккэнтс рассказал о неприязни к Леброну Джеймсу: «2001 год. Этот нигер всплыл непонятно откуда»

Рашад Маккэнтс рассказал, в какой момент стал недолюбливать Леброна Джеймса.

Бывший игрок НБА стал гостем шоу Гилберта Аренаса , который назвал того «хейтером Леброна » и спросил, с чего все началось.

По словам Маккэнтса, ему не понравилось, как молодого Джеймса превозносили в материале, посвященном школьным талантам.

«2001 год. Статья про лучших школьников. И этот нигер всплыл там непонятно откуда. Я такой: «Что это за чертов нигер?» Здесь должно быть написано про меня и про всех остальных нигеров, но тут вылез этот нигер, и его поставили выше меня. И я такой: «Я должен знать, что это за нигер».

С того самого момента он был в моем списке», – признался Маккэнтс.