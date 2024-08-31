Виталий Фридзон: «В матче с сербами в ряде эпизодов судьи трактовали спорные моменты в пользу США»

Виталий Фридзон поделился мнением о победе сборной США на ОИ-2024

По словам бывшего игрока сборной России, американцы не выглядели на турнире непобедимой командой.

– Смотрели баскетбольный турнир на Олимпиаде? Есть вопросы к победе сборной США?

– Я бы сказал – вопросики. В матче с сербами в ряде эпизодов судьи трактовали спорные моменты в пользу США. Но сильным всегда помогают, это закон природы. А вот попади Огнен Добрич дальний бросок в концовке, при счете 86:84 в пользу Сербии, то США могли бы уже не отыграться. Финал с Францией Леброн и компания выиграли довольно уверенно.

– Чувствуется, что уровень сборных подравнялся?

– Сто процентов. Посмотрите, когда американец последний раз становился MVP НБА (Джеймс Харден в сезоне-17/18 – Sports.ru). Вот и весь ответ. Никто бы сильно не удивился, если бы Олимпиаду выиграла Сербия, Германия, Франция или Австралия. И это хорошо для нашего вида спорта.

– Много смотрите НБА?

– Больше Евролигу. За НБА пристально начинаю следить только со стадии плей-офф. Регулярка – это шоу. Думаю, тут со мной все согласятся.