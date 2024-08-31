  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виталий Фридзон: «В матче с сербами в ряде эпизодов судьи трактовали спорные моменты в пользу США»
0

Виталий Фридзон: «В матче с сербами в ряде эпизодов судьи трактовали спорные моменты в пользу США»

Виталий Фридзон поделился мнением о победе сборной США на ОИ-2024

По словам бывшего игрока сборной России, американцы не выглядели на турнире непобедимой командой.

– Смотрели баскетбольный турнир на Олимпиаде? Есть вопросы к победе сборной США?

– Я бы сказал – вопросики. В матче с сербами в ряде эпизодов судьи трактовали спорные моменты в пользу США. Но сильным всегда помогают, это закон природы. А вот попади Огнен Добрич дальний бросок в концовке, при счете 86:84 в пользу Сербии, то США могли бы уже не отыграться. Финал с Францией Леброн и компания выиграли довольно уверенно.

– Чувствуется, что уровень сборных подравнялся?

– Сто процентов. Посмотрите, когда американец последний раз становился MVP НБА (Джеймс Харден в сезоне-17/18 – Sports.ru). Вот и весь ответ. Никто бы сильно не удивился, если бы Олимпиаду выиграла Сербия, Германия, Франция или Австралия. И это хорошо для нашего вида спорта.

– Много смотрите НБА?

– Больше Евролигу. За НБА пристально начинаю следить только со стадии плей-офф. Регулярка – это шоу. Думаю, тут со мной все согласятся.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoВиталий Фридзон
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Сербии
logoНБА
logoолимпийский баскетбольный турнир
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кармело Энтони о матче США – Сербия: «Это была одна из лучших игр, на которых я присутствовал»
816 августа, 08:42
США, Сербия и Германия возглавляют рейтинг ФИБА по итогам Олимпиады-2024
215 августа, 12:10Фото
Виктор Вембаньяма о Кевине Дюрэнте: «Сказал, что хочу поучиться у него и украсть пару секретных приемов»
515 августа, 05:04
Прощаемся с Де Коло и Батюмом, спасибо Пэтти Миллсу и Таурази. 8 итогов баскетбольной Олимпиады
2814 августа, 07:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Патрик Беверли о популярности Кейтлин Кларк: «У нее телосложение обычной женщины»
12сегодня, 08:53
Фил Хэнди согласился с Дуайтом Ховардом, что Роб Пелинка в 2020 году разрушил возможную Династию «Лейкерс»
7сегодня, 07:56
Шакил О′Нил о Редике в «Лейкерс»: «Не уверен, что смог бы играть за парня, против которого сам выходил 5 лет назад»
11сегодня, 07:33
Леброн, Серена Уильямс и Киллиан Мбаппе ожидаются среди гостей «тайной» свадьбы Янниса в Греции
5сегодня, 06:57Фото
Виталий Фридзон о сборной Колумбии на Кубке Дружбы: «Для популярности баскетбола это, может быть, и неплохо»
6сегодня, 06:32
Кейтлин Кларк первой в истории женской НБА набрала 31 очко и 12 передач, «Индиана» разгромила «Чикаго» в гостях
6сегодня, 06:19Видео
Джи Джи Джексон перенесет операцию в связи с переломом кости стопы
сегодня, 05:24
Женская НБА. 31 очко и 12 передач Кларк помогли «Индиане» разгромить «Чикаго», «Сиэтл» уступил «Нью-Йорку» и другие результаты
2сегодня, 05:13
«Клипперс» и Ивица Зубац согласовали продление на 58,6 млн долларов за 3 сезона
8сегодня, 04:57
Тайриз Халибертон: «Меня определенно заманивали в другие клубы в сборной, но я никуда не ухожу»
5вчера, 21:25
Ко всем новостям
Последние новости
Новичок «Сиксерс» Джаред Маккейн: «Меня пока что чаще называют тиктокером, чем баскетболистом»
1сегодня, 11:35
Алекс Карузо объявил о помолвке
6сегодня, 10:43Фото
Лука Дончич почеканил баскетбольный мяч, а затем отправил его в корзину головой
2сегодня, 10:24Видео
Дуайт Ховард: «Не хотел переходить в «Лейкерс» в 2012 году. Играть с Кобе было непросто»
1сегодня, 09:48
Айзейя Томас: «Кобе помог мне выйти на новый уровень ментально. А играть я всегда умел»
сегодня, 09:27
Дончич примет участие в матче, посвященном Дражену Петровичу. Участие Йокича под вопросом
сегодня, 09:07
Энджел Риз превзошла рекорд Тины Чарльз по количеству дабл-даблов в первом сезоне
2сегодня, 08:13
Виталий Фридзон: «Российских юниоров можно было бы вывести из-под санкций»
сегодня, 07:44
Коллин Секстон видит себя в Топ-10 разыгрывающих НБА
5сегодня, 07:12
Александр Чадов о сборной России: «В команде абсолютно рабочая атмосфера»
сегодня, 06:38