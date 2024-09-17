Джейлен Брансон: «Игроку НБА было бы проще заиграть в НФЛ, чем футболисту в НБА»
Джейлен Брансон сравнил игру в НБА и НФЛ.
По мнению лидера «Никс», представителю футбольной лиги было бы сложнее адаптироваться к выступлению в НБА.
Игрок НФЛ Джейсон Келси: Игроку НБА было бы проще выступать в НФЛ? Или игроку НФЛ в НБА?
Брансон: Игроку НБА было бы проще заиграть в НФЛ, чем футболисту в НБА. При этом я не говорю, что играть в НФЛ легко... Но если подумать, когда ты защищаешься против пик-н-ролла, ну нет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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