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Джейлен Брансон: «Игроку НБА было бы проще заиграть в НФЛ, чем футболисту в НБА»

Джейлен Брансон сравнил игру в НБА и НФЛ.

По мнению лидера «Никс», представителю футбольной лиги было бы сложнее адаптироваться к выступлению в НБА.

Игрок НФЛ Джейсон Келси: Игроку НБА было бы проще выступать в НФЛ? Или игроку НФЛ в НБА?

Брансон: Игроку НБА было бы проще заиграть в НФЛ, чем футболисту в НБА. При этом я не говорю, что играть в НФЛ легко... Но если подумать, когда ты защищаешься против пик-н-ролла, ну нет.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoНью-Йорк
logoНБА
logoНФЛ
logoДжейлен Брансон
Джейсон Келси
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