Георгий Жбанов: «Будем стараться победить «Црвену Звезду». Это серьезный соперник, команда уровня Евролиги»

Георгий Жбанов прокомментировал поражение от УНИКСа.

«Зенит » уступил казанскому клубу в третий игровой день Суперкубка Единой лиги ВТБ (72:78) и встретится с сербской «Црвеной Звездой » в матче за 3-е место.

«Не получилось ничего. Конечно, все расстроились, когда игра не идет и ты проигрываешь. Тяжело это пережить эмоционально, поэтому были всплески эмоций. Хотелось бы быть в финале, но имеем, что имеем. Будем бороться за третье место.

На каждую игру будем настраиваться, как на последнюю. Будем стараться победить «Црвену Звезду». Это серьезный соперник, команда уровня Евролиги. Поэтому разберем сегодняшние ошибки, постараемся их больше не повторять и завтра выиграть», – заключил защитник.

Лучшим в составе «Зенита» стал защитник Ксавьер Мун, набравший 21 очко при 8 из 15 точных бросков с игры и 2 из 5 трехочковых.