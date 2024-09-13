31-й номер драфта-2024 Джонатан Мобо из «Рэпторс» заключил кроссовочный контракт

Новичок «Торонто» из второго раунда драфта сразу получил кроссовочный контракт.

31-й номер драфта-2024 Джонатан Мобо стал представителем Serious Player Only.

22-летний форвард стал первым в НБА , кто начал сотрудничество с данным брендом.