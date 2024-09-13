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31-й номер драфта-2024 Джонатан Мобо из «Рэпторс» заключил кроссовочный контракт

Новичок «Торонто» из второго раунда драфта сразу получил кроссовочный контракт.

31-й номер драфта-2024 Джонатан Мобо стал представителем Serious Player Only.

22-летний форвард стал первым в НБА, кто начал сотрудничество с данным брендом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoТоронто
logoНБА
кроссовки
Джонатан Мобо
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