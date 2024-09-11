  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

«Не сомневаюсь». Демар Дерозан уверен, что выиграл бы чемпионат с «Торонто»

Демар Дерозан уверен, что «Рэпторс» стали бы чемпионами, если бы его не обменяли.

«У меня не было возможности увидеть, что бы произошло. Но я полностью уверен в себе и не сомневаюсь, что был бы тот же результат.

Единственным человеком, которого мы не смогли победить, был Леброн. Нам не хватало одного элемента для того, чтобы подняться на вершину. Этим элементом стал переход Леброна на Запад», – сказал форвард «Сакраменто».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SportsNet
logoЛеброн Джеймс
logoСакраменто
logoТоронто
logoНБА
logoДемар Дерозан
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Демар Дерозан о словах Энтони Эдвардса: «Я бы никогда не сделал такого заявления. Уважаю всех, кто играл до меня»
2сегодня, 12:00
Демар Дерозан рассматривал варианты с «Сиксерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Хит» перед переходом в «Кингз»
вчера, 08:10
«Не хотел быть одним из этих однократных «оллстаров». Демар Дерозан случайно подколол Джеффа Тига во время совместного подкаста
229 августа, 07:59
Демар Дерозан о противостояниях с Леброном Джеймсом: «Этот мазафакер был непобедим»
528 августа, 06:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС разгромил «Бешикташ», ЦСКА выиграл у «Локомотива-Кубань»
27сегодня, 18:59
Милош Теодосич не сыграет в Суперкубке из-за ротавируса
1сегодня, 18:47
Шакил О′Нил: «Никто не хейтит Кейтлин Кларк. Ей нужно дождаться своей очереди»
10сегодня, 18:15
Сергей Кущенко: «Рассматриваем вариант проведения Суперкубка в Сербии»
1сегодня, 16:48
Сергей Кущенко: «Бюджет Лиги ВТБ за прошлый сезон составил 1,186 млрд рублей, призовой фонд увеличен на 30 процентов»
сегодня, 16:45
У «Зенита» самый большой бюджет в Единой лиге ВТБ – 2,257 млрд рублей. У ЦСКА – 2,143 млрд
14сегодня, 16:33
ЦСКА лидирует в Лиге ВТБ по доходам за сезон-2023/24 – 2,4 млрд рублей, «Зенит» – на втором месте
1сегодня, 16:23
Сергей Кущенко: «В Единой лиге ВТБ поменялся лидер по бюджету»
1сегодня, 16:12
Андрей Ватутин: «Для Евролиги нынешняя ситуация хуже, чем для ЦСКА»
5сегодня, 15:55
Андрей Ватутин: «Если бы было желание Евролиги, то возможность проведения матчей ЦСКА на нейтральных аренах можно было бы хотя бы рассмотреть»
3сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Курбанов после матча с «Локо»: «Есть позитивные моменты, и есть эпизоды, над которыми надо работать»
18 минут назад
Лига ВТБ представила книгу, посвященную истории российского баскетбола
сегодня, 19:39
Джордан Шакел примет участие в тренировочном лагере «Селтикс»
сегодня, 19:29
Никола Милутинов пропустит начало сезона Евролиги из-за травмы
сегодня, 19:15
Илона Корстин: «Доходы от продажи билетов увеличились по сравнению с предыдущими сезонами»
1сегодня, 19:08
Евгений Богачев: «Акун‑Перселл восстановился и был очень полезен сегодня»
сегодня, 18:28
Девон Акун-Перселл: «По-настоящему буду рад только тогда, когда выиграем Суперкубок»
сегодня, 17:43
«Майами» подпишет Малика Уильямса
сегодня, 17:35
Ник Фридман перешел в тренерский штаб фарм-клуба «Вашингтона»
сегодня, 15:40
Джанан Муса: «Реал» лучше, чем «Панатинаикос», и мы это докажем»
1сегодня, 14:39