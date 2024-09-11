«Не сомневаюсь». Демар Дерозан уверен, что выиграл бы чемпионат с «Торонто»

Демар Дерозан уверен, что «Рэпторс» стали бы чемпионами, если бы его не обменяли.

«У меня не было возможности увидеть, что бы произошло. Но я полностью уверен в себе и не сомневаюсь, что был бы тот же результат.

Единственным человеком, которого мы не смогли победить, был Леброн. Нам не хватало одного элемента для того, чтобы подняться на вершину. Этим элементом стал переход Леброна на Запад», – сказал форвард «Сакраменто ».