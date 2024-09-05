Дуэйн Бэйкон о переходе в «Зенит»: «Разговаривал с Джорданом Лойдом. Он просто сказал мне, что здесь все потрясающе»
Прошедший сезон Бэйкон провел в чемпионате Китая, выступая за «Шанхай Шаркс». Его средние показатели составили 22,9 очка (седьмой результат в чемпионате), 5,0 подбора и 2,7 передачи.
«Зенит» – это легендарный клуб. Я просто счастлив быть здесь. И готов внести свой вклад в наследие клуба.
Мы ожидания связаны с тем, чтобы выигрывать. Я здесь, чтобы играть в баскетбол. Это то, что я люблю делать. Единственное, чего я хочу, – это побеждать.
Я разговаривал с Джорданом Лойдом. Ведь когда я был в «Монако», он играл здесь. Он просто сказал мне, что здесь все потрясающе. Единственное, здесь бывает холодно. Но мне нравится, когда холодно. Я в предвкушении, это новое путешествие для меня. Это что-то такое, чего со мной давно не было», – рассказал о своих ожиданиях американский форвард.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий