Дуэйн Бэйкон о переходе в «Зенит»: «Разговаривал с Джорданом Лойдом. Он просто сказал мне, что здесь все потрясающе»

Дуэйн Бэйкон прилетел в Санкт-Петербург

Прошедший сезон Бэйкон провел в чемпионате Китая, выступая за «Шанхай Шаркс ». Его средние показатели составили 22,9 очка (седьмой результат в чемпионате), 5,0 подбора и 2,7 передачи.

«Зенит » – это легендарный клуб. Я просто счастлив быть здесь. И готов внести свой вклад в наследие клуба.

Мы ожидания связаны с тем, чтобы выигрывать. Я здесь, чтобы играть в баскетбол. Это то, что я люблю делать. Единственное, чего я хочу, – это побеждать.

Я разговаривал с Джорданом Лойдом . Ведь когда я был в «Монако», он играл здесь. Он просто сказал мне, что здесь все потрясающе. Единственное, здесь бывает холодно. Но мне нравится, когда холодно. Я в предвкушении, это новое путешествие для меня. Это что-то такое, чего со мной давно не было», – рассказал о своих ожиданиях американский форвард.