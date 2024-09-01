Деян Каменяшевич о «Дубае»: «Евролига должна поставить нам памятник за желание играть в Европе и показать невиданный ранее спортивный и коммерческий уровень»

Деян Каменяшевич раскритиковал Евролигу

«Мы вели переговоры с Евролигой более 3 лет. Потратили кучу времени и энергии на встречи с презентацией нашего проекта так, чтобы они поняли. У нас никогда не было проблем. Все проблемы от Евролиги и ее ситуации. Они не могут никого принять, пока не наведут порядок в своем доме изнутри. Но к этому моменту не факт, что мы будем все еще доступны.

Не согласен с жалобами на длительное время полета. В Европе было много команд со схожими перелетами. Зачем жаловаться на город с самым активным воздушным движением в мире? В Евролиге, Еврокубке и Адриатической лиге есть четыре города без прямого воздушного сообщения. Почему говорят «нет» «Дубаю» и «да» России, Канарским островам и Израилю?

Они должны поставить нам памятник за желание играть в Европе и показать невиданный ранее спортивный и коммерческий уровень.

Скорее всего, мы не присоединимся к Евролиге. Если бы дело зависело от «Басконии», «Реала » или «Барселоны», то да. Но есть и другие стороны. Испанские клубы считают, что мы можем стать решением для многих проблем. Но Евролига в целом так не считает.

Мне жаль, что мы не будем решать эти вопросы вместе, потому что всем известно, что НБА собирается прийти в Европу со своим турниром», – заявил генеральный менеджер «Дубая».