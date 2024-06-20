Юдонис Хаслем: «Не уверен, что Донован Митчелл хочет остаться в «Кливленде»

Юдонис Хаслем сомневается, что Донован Митчелл хочет остаться в «Кливленде».

«Я не знаю, заинтересован ли он в том, чтобы остаться в « ». Не думаю, что «Кливленд» — это его первый вариант. Возможно, он захочет уйти из «Кливленда».

Когда его обменяли, «Кливленд» даже не был в списке команд, куда он хотел бы перейти. Он хотел в «Нью-Йорк». Еще была другая команда, расположенная где-то на юге. Я не буду их называть, но он говорил о других командах. «Кливленд» никогда не был в списке команд, в которые он хотел перейти в первую очередь», – сказал бывший игрок «Майами».