Дрэймонд Грин Скипу Бэйлессу: «Никто не хочет тебя слушать. Я лучше тебя по жизни»

Дрэймонд Грин продолжил конфликт со Скипом Бэйлессом.

« может прийти в студию в любой момент. Меня не сложно найти. Но он этого не сделает, потому что я прожую его и выплюну. Я слишком много знаю», – заявил Скип Бэйлесс на обвинения Грина в «хейтерстве».

Грин ответил ведущему в своем подкасте.

«Я пропущу . Так же как и все пропускают его шоу, с тех пор как оттуда ушел. Твое шоу умерло, Скип. Никто не хочет тебя слушать. Я лучше тебя. Я лучше тебя по жизни. И на этом я закончу», – заявил форвард « », после чего стал демонстрировать чемпионские перстни и индивидуальные награды.