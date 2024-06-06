Дрэймонд Грин Скипу Бэйлессу: «Никто не хочет тебя слушать. Я лучше тебя по жизни»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Скип Бэйлесс Шэннон Шарп Баскетбол

Дрэймонд Грин продолжил конфликт со Скипом Бэйлессом.

«Дрэймонд Грин может прийти в студию в любой момент. Меня не сложно найти. Но он этого не сделает, потому что я прожую его и выплюну. Я слишком много знаю», – заявил Скип Бэйлесс на обвинения Грина в «хейтерстве».

Грин ответил ведущему в своем подкасте.

«Я пропущу Скипа Бэйлесса. Так же как и все пропускают его шоу, с тех пор как Шэннон Шарп оттуда ушел. Твое шоу умерло, Скип. Никто не хочет тебя слушать. Я лучше тебя. Я лучше тебя по жизни. И на этом я закончу», – заявил форвард «Голден Стэйт», после чего стал демонстрировать чемпионские перстни и индивидуальные награды.

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3 комментария
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да вы оба "хороши"
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Как две собаки лают друг на друга каждая за своим забором. Когда забора нет, нюхают друг у друга под хвостом.
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"Я пропущу Скипа Бэйлесса."
в оригинале видимо игра слов I’ll skip Skip Bayless
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