Дрэймонд Грин Скипу Бэйлессу: «Никто не хочет тебя слушать. Я лучше тебя по жизни»
Дрэймонд Грин продолжил конфликт со Скипом Бэйлессом.
«Дрэймонд Грин может прийти в студию в любой момент. Меня не сложно найти. Но он этого не сделает, потому что я прожую его и выплюну. Я слишком много знаю», – заявил Скип Бэйлесс на обвинения Грина в «хейтерстве».
Грин ответил ведущему в своем подкасте.
«Я пропущу Скипа Бэйлесса. Так же как и все пропускают его шоу, с тех пор как Шэннон Шарп оттуда ушел. Твое шоу умерло, Скип. Никто не хочет тебя слушать. Я лучше тебя. Я лучше тебя по жизни. И на этом я закончу», – заявил форвард «Голден Стэйт», после чего стал демонстрировать чемпионские перстни и индивидуальные награды.
в оригинале видимо игра слов I’ll skip Skip Bayless