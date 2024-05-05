Оби Топпин: «Нам придется ответить «Нью-Йорку» в силовой борьбе»

Оби Топпин прокомментировал грядущее противостояние с «Нью-Йорком».

Форвард «Индианы» провел первые три года своей карьеры в «Никс».

«У «Нью-Йорка» всегда была репутация очень мощной физически команды. Они одни из лучших на подборе, нам придется сосредоточиться на этом. Ответить им в силовой борьбе.

Мы понимаем, что у них будет очень серьезная поддержка трибун. Знаменитости. Я из Нью-Йорка. Видел всех этих ребят, они не станут для меня чем-то особенным. Нам надо сосредоточиться на себе и следовать своему плану.

Все в нашей команде хотят выиграть. Поединок начнется, как только мы прибудем в город. В Нью- все очень хаотично, нам следует сконцентрироваться на атаке, и все будет в порядке», – рассудил форвард «Индианы».

«Никс» и «Пэйсерс» встретятся во втором раунде плей-офф Восточной конференции.