Лу Уильямс: «Трудно понять ценность Джоэла Эмбиида, пока не потеряешь эту семифутовую машину по набору очков в краске»
Лу Уильямс посмеялся в ответ на предложение обменять Джоэла Эмбиида.
«На кого его обменивать? Трава на той стороне отнюдь не зеленее. Трудно понять ценность Джоэла Эмбиида, пока не потеряешь эту 7-футовую 50-очковую машину по набору очков в краске. Нигга давал 35 и 15 до Матча всех звезд. А ты теперь сидишь с двумя драфт-пиками и оллстаром?
Ты никогда не получишь ту выгоду, которая тебе необходима, из обмена с его участием.
У тебя уже есть 50 потенциальных очков под боком, зачем рисковать ради каких-то других? Просто радуйся тому, что у тебя есть», – рассудил Уильямс в подкасте.
Распиаренные, но инфантильные звезды - это один из трендов современной НБА.