Лу Уильямс: «Трудно понять ценность Джоэла Эмбиида, пока не потеряешь эту семифутовую машину по набору очков в краске»

Лу Уильямс посмеялся в ответ на предложение обменять Джоэла Эмбиида.

«На кого его обменивать? Трава на той стороне отнюдь не зеленее. Трудно понять ценность , пока не потеряешь эту 7-футовую 50-очковую машину по набору очков в краске. Нигга давал 35 и 15 до Матча всех звезд. А ты теперь сидишь с двумя драфт-пиками и оллстаром?

Ты никогда не получишь ту выгоду, которая тебе необходима, из обмена с его участием.

У тебя уже есть 50 потенциальных очков под боком, зачем рисковать ради каких-то других? Просто радуйся тому, что у тебя есть», – рассудил в подкасте.