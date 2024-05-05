Лу Уильямс: «Трудно понять ценность Джоэла Эмбиида, пока не потеряешь эту семифутовую машину по набору очков в краске»

Теги Филадельфия Лу Уильямс НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Лу Уильямс посмеялся в ответ на предложение обменять Джоэла Эмбиида.

«На кого его обменивать? Трава на той стороне отнюдь не зеленее. Трудно понять ценность Джоэла Эмбиида, пока не потеряешь эту 7-футовую 50-очковую машину по набору очков в краске. Нигга давал 35 и 15 до Матча всех звезд. А ты теперь сидишь с двумя драфт-пиками и оллстаром?

Ты никогда не получишь ту выгоду, которая тебе необходима, из обмена с его участием.

У тебя уже есть 50 потенциальных очков под боком, зачем рисковать ради каких-то других? Просто радуйся тому, что у тебя есть», – рассудил Уильямс в подкасте.

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7 комментариев
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Ответ mitch
Эмбид, безусловно, хороший игрок (по навыкам даже вровень с великими центровыми предыдущий поколений). Но он абсолютно не боец. Да, он играл через травму(При этом его статистика не то чтобы сильно упала). Ни при каких раскладах Эмбин не должен был отлетать от этого Нью-Йорка.
Никс тоже не лаптем щи хлебают. У них отличная команда и они заслуженно вынесли Филадельфию.
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Ответ mitch
Эмбид, безусловно, хороший игрок (по навыкам даже вровень с великими центровыми предыдущий поколений). Но он абсолютно не боец. Да, он играл через травму(При этом его статистика не то чтобы сильно упала). Ни при каких раскладах Эмбин не должен был отлетать от этого Нью-Йорка.
"играл через травму", "статистика не то чтобы сильно упала", но "абсолютно не боец". гениальная логика
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А кто его собирался обменивать? Вроде Мори сразу обозначил, что будет строить команду вокруг Жаэля
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Ответ Турбомарсоход
Никс тоже не лаптем щи хлебают. У них отличная команда и они заслуженно вынесли Филадельфию.
Никс действительно заслужили. Просто на бумаге Филадельфия, в которой помимо Эмбида, есть Макси, Харис и Убрэ, обязаны были побеждать. Однако Никс наглядно показали, что характер бьет класс.
Распиаренные, но инфантильные звезды - это один из трендов современной НБА.
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Ответ ST-L
"играл через травму", "статистика не то чтобы сильно упала", но "абсолютно не боец". гениальная логика
Сам Эмбид сказал, что играет с травмой. При этом статистика осталось прежней (что говорит о том, что травма не очень серьезная). В моем понимаете игрок, который с одной стороны на каждом углу кричит, что он MVP, а с другой вылетает от команды с более слабым составом, не боец.
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