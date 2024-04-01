Адриен Морман: «Счастливы одержать эту победу, потому что она командная»

Адриен Морман поделился эмоциями после победы над «Енисеем» (98:79).

«Играли со всей серьезностью, матч не был простым. Сохраняли спокойствие, играли командно, и даже когда они возвращались в этот матч, мы продолжали бороться, не давали им набирать простые очки. Поэтому в конце концов и победили.

Счастливы одержать эту победу, потому что она командная. Это не так, что один-два игрока добыли этот успех. Все оставили на паркете все, что могли. Это хорошая победа для нас!

Вы попали много трехочковых сегодня. Есть ли какой-то секрет?

Нет секретов. Я много тренируюсь, остаюсь после тренировок. У меня по ходу сезона не все получалось в плане трехочковых, и я счастлив, что теперь я попадаю. Но самое важное — это победа команды. Наша цель — это попасть в топ-1 или даже выиграть регулярку, если это возможно. Мы на хорошем ходу, нужно продолжать в том же духе.

Что вы чувствуете, когда показываете такую эффективную игру?

Поэтому я и говорю, что это легко, когда ты попадаешь. Вся команда сегодня хорошо себя показала, Винс дал нам энергии, все отдавали свою энергию на паркете. Мы попадали простые мяч, делились мячом. После матчей в Казани и Москве ты наслаждаешься баскетболом, наслаждаешься командной игрой — это и есть ключ к успеху. Нужно продолжать играть так же, продолжать наслаждаться, и тогда мы зайдем далеко в этом сезоне», – сказал форвард « ».