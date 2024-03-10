Чейл Соннен: «Мы с Леброном покупали эритропоэтин у одного дилера»

Боец ММА заявил, что Леброн Джеймс использует эритропоэтин.

«У нас с Леброном есть одна общая черта: мы покупали эритропоэтин у одного и того же дилера. И я не вижу тут проблемы, допинг – это хорошая вещь, он позволяет тебе выступать лучше, набирать массу быстрее… По моему опыту в мире допинга не существует ничего лучше, чем ЭПО. Он запрещен в спорте, но не запрещен в принципе, это разрешенный на законодательном уровне препарат. Но его очень сложно достать, и он очень дорогой. Так получилось, что мы знали одного человечка.

Я говорю об этом не для того, чтобы сдать его или подставить его. Это не стукачество. Я просто рассказываю вам, что если вы хотите выступать в НБА, быть MVP лиги и доиграть до 38 лет, то приходится делать определенные вещи», – сказал Соннен.

Соннен уже неоднократно выступал с подобными обвинениями в адрес . Недавно в употреблении стероидов лидера « » упрекнул и легендарный игрок НБА Кевин Гарнетт.