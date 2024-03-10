Чейл Соннен: «Мы с Леброном покупали эритропоэтин у одного дилера»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Чейл Соннен Баскетбол

Боец ММА заявил, что Леброн Джеймс использует эритропоэтин.

«У нас с Леброном есть одна общая черта: мы покупали эритропоэтин у одного и того же дилера. И я не вижу тут проблемы, допинг – это хорошая вещь, он позволяет тебе выступать лучше, набирать массу быстрее… По моему опыту в мире допинга не существует ничего лучше, чем ЭПО. Он запрещен в спорте, но не запрещен в принципе, это разрешенный на законодательном уровне препарат. Но его очень сложно достать, и он очень дорогой. Так получилось, что мы знали одного человечка.

Я говорю об этом не для того, чтобы сдать его или подставить его. Это не стукачество. Я просто рассказываю вам, что если вы хотите выступать в НБА, быть MVP лиги и доиграть до  38 лет, то приходится делать определенные вещи», – сказал Соннен.

Соннен уже неоднократно выступал с подобными обвинениями в адрес Леброна Джеймса. Недавно в употреблении стероидов лидера «Лейкерс» упрекнул и легендарный игрок НБА Кевин Гарнетт.

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25 комментариев
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Ответ vlasovsport
Ну, НБА ладно, а как он на Олимпиадах выступал?
Для вас новость, что США привозят дрим тим только при условии, что их не проверяют на допинг?

Там даже если Кеша условный и не химичится, то тест на марьванну завалят все от мала до велика.
+53
-12
+41
Ответ vlasovsport
Ну, НБА ладно, а как он на Олимпиадах выступал?
Ламар Одом прямо написал в своей автобиографии что обманул проверяющего перед ОИ, и подменил анализ,так как в крови были запрещенные вещества. И знаете к чему это привело? Ни к чему, абсолютно. Эт не мельдоний же
+35
-4
+31
Да кто ж его проверит, он же памятник 😁
+27
-1
+26
Ну, НБА ладно, а как он на Олимпиадах выступал?
+19
-3
+16
Только далёкий от реальности человек может предположить, что на уровне высших достижений спорта в котором крутятся миллиарды, человек может десятилетиями быть на каком-то космическом уровне "вчистую", типа генетика. Вопрос лишь в том, у кого находят а у кого нет, какие влиятельные силы оказались более влиятельными в тот или иной момент
+17
-4
+13
Ответ haibr
Для вас новость, что США привозят дрим тим только при условии, что их не проверяют на допинг? Там даже если Кеша условный и не химичится, то тест на марьванну завалят все от мала до велика.
пловец Фелпс даже и не скрывал что марьванну пользует)))
+12
0
+12
Учитывая что в США за "голословные обвинения, порочащие репутацию" можно засудить будь здоров, особенно с хорошими адвокатами, которых Леброн, безусловно, может себе позволить, ОЧЕНЬ странно что он после неоднократных обвинений подобных еще не засудил Соннена.

Видимо, реально есть что скрывать и боится "эффекта Стрейзанд"
+8
-1
+7
Это не стукачество))) ключевое . Тогда и дилера сливай)
+3
0
+3
Ответ Forza
Эммм, то есть, на Олимпийских играх ВАДА не проверяет никаких спортсменов из североамериканских лиг?
На ОИ в Париже, не будет спортсменов из НФЛ и НХЛ) За МЛС не знаю, но эти две и НБА ВАДА не проверяет.
+3
0
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Ещё в Маями было понятно...
+2
0
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В целом, как я и раньше писал, на ОИ игроки из НБА и НХЛ (уже поюзавшие пару лет как следует всю эту химию), чистят кровь и приезжают и имеют преимущество заранее, и весь мир это проглатывает. Немного стоимость всех их побед обесценивается.
+2
0
+2
Ответ Forza
Откуда у вас эта информация? Поделитесь где вы это прочитали.
Североамериканские проф лиги не попадают под юрисдикцию ВАДА. На Олимпиаде проверяет она же.
+3
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+2
Ответ Tpy6kaMerlina
Только далёкий от реальности человек может предположить, что на уровне высших достижений спорта в котором крутятся миллиарды, человек может десятилетиями быть на каком-то космическом уровне "вчистую", типа генетика. Вопрос лишь в том, у кого находят а у кого нет, какие влиятельные силы оказались более влиятельными в тот или иной момент
Ну вот сравнить того же Карри и Леброна. Пока Леброн за счёт атлетизма в основном доминировал, то Карри был худенький и доминировал за счёт броска. Который никакой фармой не улучшить)
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Ответ vlasovsport
Ну, НБА ладно, а как он на Олимпиадах выступал?
Серьёзно не знаете? Посмотрите руководство ВАДА
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Ответ haibr
Для вас новость, что США привозят дрим тим только при условии, что их не проверяют на допинг? Там даже если Кеша условный и не химичится, то тест на марьванну завалят все от мала до велика.
1. Марих-на вроде как достаточно быстро выводится из крови. Что-то типа пары недель. И вроде как в Вада вводили (или хотели ввести) какие-то поблажки с минимально допустимыми разрешениями. По ним достаточно за день до игры не курить.
2. От тяжелого перед ОИ игроки НБА и НХЛ чистятся вроде как.
3. Что не отменяет, вероятно, неких договоренностей, согласно которым представителей этих лиг проверяют не так жестко, как остальных.
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Такой дорогой в США? У нас 10 ампул стоят меньше 100 баксов.
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Ответ Mohnatiy
Да кто ж его проверит, он же памятник 😁
нерукотворный!
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Правда что ли? А мы то даже не догадывались🤦‍♂️
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Если у нас какая-то армянка на шестом десятке подкармливает( втихаря) юную спортсменку дедушкиными заготовками, то это уже допинг. А тут целая реклама с допусками от одного клоуна. Если бы все зависело от препаратов, все бы стали Лебронами. Даже Скип, но у него другие медикаменты от доктора Стравинского".
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Отобрать олимпийское золото! А... о.. сорян... перепутал страну...
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Ответ haibr
Североамериканские проф лиги не попадают под юрисдикцию ВАДА. На Олимпиаде проверяет она же.
Эммм, то есть, на Олимпийских играх ВАДА не проверяет никаких спортсменов из североамериканских лиг?
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Спорт высших (в данном случае высОких) достижений, 😁 требует колоссальных физических нагрузок. Без "витаминок", спортсмен не сможет долго показывать свой уровень....
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