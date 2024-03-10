Чейл Соннен: «Мы с Леброном покупали эритропоэтин у одного дилера»
Боец ММА заявил, что Леброн Джеймс использует эритропоэтин.
«У нас с Леброном есть одна общая черта: мы покупали эритропоэтин у одного и того же дилера. И я не вижу тут проблемы, допинг – это хорошая вещь, он позволяет тебе выступать лучше, набирать массу быстрее… По моему опыту в мире допинга не существует ничего лучше, чем ЭПО. Он запрещен в спорте, но не запрещен в принципе, это разрешенный на законодательном уровне препарат. Но его очень сложно достать, и он очень дорогой. Так получилось, что мы знали одного человечка.
Я говорю об этом не для того, чтобы сдать его или подставить его. Это не стукачество. Я просто рассказываю вам, что если вы хотите выступать в НБА, быть MVP лиги и доиграть до 38 лет, то приходится делать определенные вещи», – сказал Соннен.
Соннен уже неоднократно выступал с подобными обвинениями в адрес Леброна Джеймса. Недавно в употреблении стероидов лидера «Лейкерс» упрекнул и легендарный игрок НБА Кевин Гарнетт.
Там даже если Кеша условный и не химичится, то тест на марьванну завалят все от мала до велика.
Видимо, реально есть что скрывать и боится "эффекта Стрейзанд"
2. От тяжелого перед ОИ игроки НБА и НХЛ чистятся вроде как.
3. Что не отменяет, вероятно, неких договоренностей, согласно которым представителей этих лиг проверяют не так жестко, как остальных.