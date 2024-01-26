Леброн Джеймс о 17 очках Джарреда Вандербилта: «Это тот Вандо, которого нам не хватало»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джарред Вандербилт Баскетбол

Леброн Джеймс оценил игру Джарреда Вандербилта.

«Это тот Вандо, к которому мы привыкли, когда выменяли его в прошлом году.

Конечно, травмы подкосили его в начале сезона, но он возвращается в форму. Это тот Вандо, которого нам не хватало», – заявил Джеймс.

Вандербилт в матче с «Чикаго» набрал рекордные в сезоне 17 очков (8 из 11 с игры), сделал 5 подборов, 3 перехвата и блок-шот. В первых 20 встречах сезона тяжелый форвард приносил команде в среднем 3 очка и 4,3 подбора.

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4 комментария
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Он ему цену перед обменом набивает?)
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Ответ Lays
Он ему цену перед обменом набивает?)
У Вандо слишком шикарный контракт, с учётом его умений. Таких не меняют.
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Ответ Lays
Он ему цену перед обменом набивает?)
Да ассет на Мюррея
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Ответ MrJerikO
У Вандо слишком шикарный контракт, с учётом его умений. Таких не меняют.
Каких умений?)) Средней руки хаслер без броска на 15-20 минут. Даже не 3Д, а просто Д. Сколько умеет, столько и получает.;) Хотя у вас и Ривз шикарный актив..)))
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