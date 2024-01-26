Леброн Джеймс о 17 очках Джарреда Вандербилта: «Это тот Вандо, которого нам не хватало»

Леброн Джеймс оценил игру Джарреда Вандербилта.

«Это тот Вандо, к которому мы привыкли, когда выменяли его в прошлом году.

Конечно, травмы подкосили его в начале сезона, но он возвращается в форму. Это тот Вандо, которого нам не хватало», – заявил .

в матче с «Чикаго» набрал рекордные в сезоне 17 очков (8 из 11 с игры), сделал 5 подборов, 3 перехвата и блок-шот. В первых 20 встречах сезона тяжелый форвард приносил команде в среднем 3 очка и 4,3 подбора.