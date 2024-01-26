Леброн Джеймс о рекордном вызове на МВЗ: «Давно превзошел все собственные ожидания от карьеры в НБА. Рад, что продолжаю добиваться успехов»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА болельщики Матч всех звезд НБА Баскетбол

Леброн Джеймс отреагировал на рекордный 20-й вызов на Матч звезд НБА.

Форвард «Лейкерс» выбран в стартовую пятерку, он превзошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (19 вызовов).

«Отдаю должное моим поклонникам, которые были вместе со мной на протяжении всего этого 21-летнего пути. И проголосовали за меня в качестве участника Матча всех звезд в 20-й раз подряд, для меня это честь. Мне очень повезло, что я могу делать то, что люблю, и благодарить в ответ игру, которая столько всего дала мне за эти два десятилетия. Так что очень здорово узнать, что мне удалось установить этот рекорд Матчей звезд.

Мне удалось превзойти все собственные ожидания от карьеры в НБА. И я сделал это уже очень давно. Все остальное как бы прилагается. Я очень рад, что все еще могу играть в любимую игру и добиваться таких успехов», – заявил Джеймс.

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3 комментария
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Что сказать, успешный человек. С кайфом смотрю каждый матч и наблюдаю за дедушкой!
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Действительно...кто бы мог подумать, как и сам Леброн, что его ждёт в конце карьеры. 40000 очков, 20 подряд матчей звёзд, 4 титула, 4 МВП, 4 ФМВП и еще куча всего. Возможно еще рекорд по общему количеству сезонов тоже не за горами (всего 2 сезона до рекорда). Пусть и были тёмные моменты со всякими "решениями", но не признавать, что это великий атлет невозможно. Великая карьера.
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