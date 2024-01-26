Леброн Джеймс о рекордном вызове на МВЗ: «Давно превзошел все собственные ожидания от карьеры в НБА. Рад, что продолжаю добиваться успехов»

Леброн Джеймс отреагировал на рекордный 20-й вызов на Матч звезд НБА.

Форвард « » выбран в стартовую пятерку, он превзошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (19 вызовов).

«Отдаю должное моим поклонникам, которые были вместе со мной на протяжении всего этого 21-летнего пути. И проголосовали за меня в качестве участника всех звезд в 20-й раз подряд, для меня это честь. Мне очень повезло, что я могу делать то, что люблю, и благодарить в ответ игру, которая столько всего дала мне за эти два десятилетия. Так что очень здорово узнать, что мне удалось установить этот рекорд Матчей звезд.

Мне удалось превзойти все собственные ожидания от карьеры в . И я сделал это уже очень давно. Все остальное как бы прилагается. Я очень рад, что все еще могу играть в любимую игру и добиваться таких успехов», – заявил .