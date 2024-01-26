Дарвин Хэм объяснил, почему редко использует пятерку, с которой «Лейкерс» в прошлом сезоне дошли до финала Запада
Дарвин Хэм объяснил, почему редко использует пятерку с Джаредом Вандербилтом.
Используя стартовую пятерку Д’Анджело Расселл – Остин Ривз – Леброн Джеймс – Джарред Вандербилт – Энтони Дэвис, «Лейкерс» в прошлом сезоне дошли до финала Западной конференции.
Сейча же в основе гораздо чаще появляется Торин Принс (42 матча в старте, 9,8 очка, 2,8 подбора и 0,9 перехвата при 42% с игры).
«Дарвин Хэм указывает на стойкость Торина Принса и его 3-очковый бросок, а также на здоровье Джарреда Вандербилта как на главные причины того, почему он не использует стартовую пятерку с прошлого сезона», – написал обозреватель The Athletic Йован Буха.
«Лейкерс» идут 9-ми на Западе с результатом 23-23.