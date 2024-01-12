Джоэл Эмбиид не сыграет с «Сакраменто». У «Филадельфии» 2 победы в 9 матчах без него

Джоэл Эмбиид пропустит третью игру подряд из-за отека колена.

Об этом говорится в официальном протоколе на предстоящий игровой день.

«Сиксерс» надеялись, что действующий MVP примет участие в домашнем матче с «Кингз». После поражения в Атланте главный тренер Ник Нерс заявил, что Эмбиид мог выйти на паркет, но организация решила не форсировать события.

Это будет десятая пропущенная игра для камерунца. Чтобы претендовать на награду MVP, нужно провести минимум 65 матчей.

«Сиксерс» (23-13) идут третьими на Востоке.