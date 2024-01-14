Дражен Анзулович: «Ситуация в «Самаре» на данный момент похожа, скорее, на выживание»

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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «НН».

«Поздравляю свою команду с важной победой. Они показали сегодня настоящий характер!

Ситуация в нашем коллективе на данный момент похожа, скорее, на выживание – перед играми не всегда знаем, кто сможет выйти на паркет. А сегодня прямо по ходу матча Никола Ребич и Иван Викторов получили травмы и не смогли помочь во второй половине. Когда ты видишь, как твои игроки в ответ на случившееся проявляют такой характер, хочется сказать, что я горжусь ими!

Также стоит добавить: не так часто удается выигрывать, имея в пассиве 23 потери, как сегодня. Я донес парням в раздевалке после игры, что мы не имеем права давать столько шансов своим противникам, особенно на старте встречи. Контроль мяча в нашем исполнении должен быть на порядок лучше», – сказал Анзулович.

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