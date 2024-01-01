Игорь Грудин: «Евгений Гомельский – персона года в российском баскетболе»

Теги Евгений Гомельский Игорь Грудин Баскетбол

Игорь Грудин считает Евгения Гомельского персоной года в российском баскетболе.

«Хочу поздравить с наступающим Новым годом всех россиян, любителей баскетбола — болельщиков и профессионалов. Пусть следующий год будет удачным и счастливым для всех. Для этого нужна победа в СВО, тогда наступит мир, люди вздохнут с облегчением и будут жить спокойно и счастливо.

Хочется, чтобы наши баскетболисты выступали во всех соревнованиях, добивались побед и подтверждали высокий статус России в спорте и в мире.

Главное событие в баскетболе?

Финальные серии плей‑офф Единой лиги ВТБ. Смотрел Евролигу и наш чемпионат — уровень игры и организации на высочайшем уровне, был большой праздник баскетбола, подкрепленный высоким мастерством игроков.

А главная персона в российском баскетболе?

Евгений Яковлевич Гомельский. Несмотря на свой возраст и свои достижения он по‑прежнему преданно служит баскетболу, — сказал бывший главный тренер женской сборной России.

Под руководством Евгения Гомельского женская сборная СНГ выиграла золотые медали на Олимпиаде‑1992. В 2010‑м он был введен в Зал славы ФИБА. В настоящее время 85‑летний Гомельский занимает пост вице‑президента Федерации баскетбола Москвы.

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1 комментарий
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Мда уж, это о многом говорит о делах в баскетболе, если персоной года выбирают 85-летнего Гомельского 😐
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