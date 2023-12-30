«Не думаю, что в его действиях есть злой умысел. Просто отстаньте от Джа Морэнта». Джон Салли о жесте со стреляющим пистолетом

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Джон Салли Баскетбол

Бывший игрок НБА высказался о праздновании Джа Морэнта с имитацией оружия.

Лидер «Мемфиса» исполнил эффектный данк в овертайме матча против «Нового Орлеана» (116:115 ОТ). После этого он изобразил жест со стреляющим пистолетом, а затем «положил» базуку на плечо.

«Он не пытается сказать вам: «Да забейте – у меня есть пистолет!». Возможно, он даже сам не осознал, что произошло. Не думаю, что он пытается высмеять кого-то. Не думаю, что в его действиях есть злой умысел.

Просто отстаньте от Джа Морэнта. Оставьте его в покое», – заявил Салли.

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