«Не думаю, что в его действиях есть злой умысел. Просто отстаньте от Джа Морэнта». Джон Салли о жесте со стреляющим пистолетом

Бывший игрок НБА высказался о праздновании Джа Морэнта с имитацией оружия.

Лидер «Мемфиса» исполнил эффектный данк в овертайме матча против «Нового Орлеана» (116:115 ОТ). После этого он изобразил жест со стреляющим пистолетом, а затем «положил» базуку на плечо.

«Он не пытается сказать вам: «Да забейте – у меня есть пистолет!». Возможно, он даже сам не осознал, что произошло. Не думаю, что он пытается высмеять кого-то. Не думаю, что в его действиях есть злой умысел.

Просто отстаньте от Джа Морэнта. Оставьте его в покое», – заявил Салли.