«Локомотив-Кубань» официально расстался с Джорданом Морганом

Теги переходы Локомотив-Кубань АЕК Единая лига ВТБ Джордан Морган Баскетбол

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Джордана Моргана из команды.

Стороны приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Тяжелый форвард присоединился к «Локо» в июле 2023 года и провел за команду 16 матчей в Единой лиге ВТБ (8 – в стартовом составе). Проводя на площадке в среднем 15 с половиной минуты, центровой с американским и словенским гражданством набирал 6,2 очка, делал 4,0 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота.

По информации СМИ, Морган продолжит карьеру в греческом АЕКе, «Локо» планирует приобрести центрового «Уралмаша» Октавиуса Эллиса.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий