«Локомотив-Кубань» официально расстался с Джорданом Морганом

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Джордана Моргана из команды.

Стороны приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Тяжелый форвард присоединился к «Локо» в июле 2023 года и провел за команду 16 матчей в лиге ВТБ (8 – в стартовом составе). Проводя на площадке в среднем 15 с половиной минуты, центровой с американским и словенским гражданством набирал 6,2 очка, делал 4,0 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота.

По информации СМИ, продолжит карьеру в греческом , « » планирует приобрести центрового «Уралмаша» Октавиуса Эллиса.