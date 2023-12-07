Дэмиан Лиллард: «Нам нужно чаще разыгрывать пик-н-роллы. Это игра вдолгую»

Разыгрывающий « » объяснил, как как он и могут стать самым грозным пик-н-ролльным дуэтом лиги в этом сезоне.

«Это игра вдолгую. Вот почему я говорю, что нам нужно чаще разыгрывать пик-н-роллы, потому что у нас есть оружие. У нас есть Бизли, есть Крис, есть Брук, есть Портис, есть Чэмп, Джей. У нас есть парни, которые реализуют 40 процентов трехочковых бросков.

Так что, возможно, нам с Яннисом это не принесет пользы, но у нас будет много возможностей в течение матча. У нас будет возможность набрать свои очки в контратаках, но мы должны разыгрывать пик-н-роллы. Я не брошу по кольцу, Яннису тоже не удастся бросить. Но если Бизли забросит четыре трехочковых, Пэт забросит два или три, Бобби забросит трехочковый, и Брук забросит пару, в конце концов, соперники начнут беспокоиться, и, естественно задумаются: «Я знаю, что это Яннис. Я знаю, что это Дэйм, но они нас убивают».

В итоге произойдет то, что они сместят акценты в защите. Во время тайм-аута тренер скажет: «Мы должны выходить на этих шутеров». И они будут вынуждены подойти ближе к этим парням. И тогда Яннис просто получит мяч и забьет сверху. Он поймает мяч, посмотрит на шутера, защитник переключится на шутера, и это будет данк. Затем бигмен начнет быстрее возвращаться под кольцо, и у меня появится возможность для броска», – сказал Лиллард.