Яннис Адетокумбо: «От наших пик-н-роллов с Дэмианом Лиллардом другие игроки получают больше пользы, чем мы»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо объяснил, почему его связка с Дэмианом Лиллардом набирает так мало очков после пик-н-роллов.

«Вот что самое удивительное. В начале сезона я говорил: «Благодаря пик-н-роллу у меня будет так много легких бросков». Но сейчас от наших рик-н-роллов другие игроки получают больше пользы, чем мы, потому что Дэйм все время попадает под дабл-тим, а когда я получаю мяч, соперник играет зону.

Слишком многолюдно. В начале сезона я совершил пробежку два-три раза. Получаю мяч, разворачиваюсь, а защитник уже здесь. Или получаю мяч, поворачиваюсь и врезаюсь в толпу. Слишком многолюдно.

Я привык ставить заслоны. Когда я ставлю заслон, Крис делает два удара в пол и либо бросает по кольцу, либо исполняет флоутер, либо делает скидку. Всю свою карьеру я разыгрываю пик-н-роллы. Я знаю, что если я разыграю пик-н-ролл, защитник переключится. Но сейчас мой защитник уже переключен на Дэйма. Я поднимаюсь и оказываюсь один. Мой парень настолько волнуется за Дэйма, что когда я иду ставить заслон, он бросает меня и идет к Дэйму.

Когда я получаю мяч, я вижу всех. Я вижу, как трое парней образуют треугольник. Так что теперь больше всего от этого выигрывают шутеры: Малик Бизли, Пэт Коннотон, Брук Лопес, Бобби Портис. Вот парни, которые от этого выигрывают, потому что когда мы разыгрываем пик-н-ролл, нам приходится избавляться от мяча», – сказал Адетокумбо.

В первых 17 матчах «Бакс» пик-н-роллы в исполнении Адетокумбо и Лилларда приносили всего 0,98 очка за владение. В последних четырех матчах дуэт набирал 1,53 очка за владение благодаря пик-н-роллу.