Перешедший в « » экс-игрок НБА Эдмонд Самнер считает, что звездный форвард « » может завершить карьеру в клубе Евролиги.

В 2019 году Дюрэнт заявил, что не прочь провести последний сезон карьеры за «Барселону»: « – вторая по силе лига мира».

В 2022 году Кевин приезжал на матчи плей-офф Евролиги с участием «Монако», за который выступает его друг .

Самнер тоже готов пригласить суперзвезду НБА и экс-одноклубника по «Нетс» в Европу.

«Он вполне может появиться здесь, приятель. Мне нравится Кей Ди. Он был отличным товарищем по команде, он хороший человек. Надеюсь, он попадет сюда. Кевин часто говорит, что когда закончит в НБА, то не прочь приехать сюда и поиграть здесь.

Посмотрим, произойдет ли это на самом деле. Я вполне верю в это. Он просто любит эту игру, кажется, это чуть ли не единственное, что его волнует», – заявил Самнер.