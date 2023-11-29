«Жальгирис» объявил о переходе Эдмонда Самнера

Разыгрывающий Эдмонд Самнер (27 лет, 193 см) официально перешел в « ».

Контракт рассчитан до конца сезона-23/24.

Литовский клуб усиливает состав в связи с переходом двух игроков в «Олимпиакос», а также травмами.

Самнер последние 5 сезонов провел в НБА, выступая за «Индиану» и «Бруклин». Перед началом нынешнего чемпионата он присоединился к «Шарлотт», но не пробился в заявку.

В 161 матче НБА Самнер набирал 6,2 очка и 1,1 передачи в среднем за игру.