«Жальгирис» объявил о переходе Эдмонда Самнера

Теги Жальгирис переходы Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Литвы Эдмонд Самнер Баскетбол

Разыгрывающий Эдмонд Самнер (27 лет, 193 см) официально перешел в «Жальгирис».

Контракт рассчитан до конца сезона-23/24.

Литовский клуб усиливает состав в связи с переходом двух игроков в «Олимпиакос», а также травмами.

Самнер последние 5 сезонов провел в НБА, выступая за «Индиану» и «Бруклин». Перед началом нынешнего чемпионата он присоединился к «Шарлотт», но не пробился в заявку.

В 161 матче НБА Самнер набирал 6,2 очка и 1,1 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий