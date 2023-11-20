Лэрри Берд в 1986-м был недоволен поведением Макхэйла и Уолтона: «Вы мне не нужны. Я выиграю без вас»

Теги Лэрри Берд Бостон Даллас Лейкерс НБА Кевин Макхэйл Билл Уолтон Баскетбол

Легендарный игрок «Бостона» Лэрри Берд вспомнил о том, как в 1986 году был недоволен поведением Кевина Макхэйла и Билла Уолтона во время выезда в Даллас.

«Особенно хорошо помню один случай, когда я злился на Кевина и Билла перед игрой. Они занимались какой-то ерундой в Далласе. Я был очень расстроен. Сказал им: «Вы мне не нужны, ребята. Я выиграю сам».

В том матче я набрал 50 очков, мы проиграли, но я высказал свою точку зрения», – рассказал Берд в документальном сериале, посвященном «Селтикс».

«Бостон» на тот момент имел результат 50-13, но Берд все равно злился, так как был настроен на реванш в противостоянии с «Лейкерс» за поражение в финале прошлого сезона.

«Селтикс» взяли 67 матчей в регулярке, Берд стал MVP. Затем бостонской команде удалось выиграть чемпионский титул.

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2 комментария

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Александр Hunter
Ларри легенда! Первая и последняя белая надежда
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Александр Hunter
Лучший бросающий большой....он играл и третьего и четвертого номера....
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