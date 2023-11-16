«Безусловно». Стефен Карри хочет стать владельцем клуба НБА

Четырехкратный чемпион НБА в составе « » заявил, что хочет стать владельцем клуба или присоединиться к группе владельцев по окончании спортивной карьеры.

«Безусловно. Когда ты понимаешь, как устроен этот бизнес, как управляется , что входит в состав этой гигантской организации, интересно, куда ведет будущее.

Лига сильно изменилась за те 15 лет, что я в ней играю, и, надеюсь, еще долго буду играть.

Я мог бы стать частью группы владельцев, которая приведет НБА, возможно, к самому расцвету, начиная от количества зрителей до доходов, связанных с баскетболом, и посмотреть, где лига может расшириться. Знаю, что есть намеки и слухи вокруг Лас-Вегаса, возможно, Сиэтла, других городов, которые позиционируются как 31-я и 32-я команды в лиге», – сказал Карри на подкасте Dubs Talk.