Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К»

В пятницу, 3 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в Екатеринбурге примет « энд К» из Видного.

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УГМК – Спарта энд К

3 ноября. 16:30

Положение команд: Динамо Курск – 6-0, МБА – 6-1, Надежда – 5-1, УГМК – 4-1, Енисей – 4-3, Ника – 3-3, Самара – 2-5, Спарта энд К – 1-4, Нефтяник – 1-5, Динамо Москва – 1-5, Динамо Новосибирск – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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