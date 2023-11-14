Бывший игрок « » назвал факторы, которые помешали команде побороться за титул в 2020 году, когда сезон доигрывался в «пузыре».

Уильямс считает, что команда образца сезона-19/20 в теории была способна взять титул .

«Мы не хотели в «пузырь». Мы прибыли туда с неправильным настроем, у нас не было мыслей о том, что мы должны сделать там свое дело, довести начатое до конца. Мы даже быть там не хотели.

Кажется, мы провели там 97 дней. Помню, день примерно на 67-й я произнес: «Давайте свалим отсюда». Психологически мы были не готовы к долгосрочному пребыванию и борьбе.

И мы не видели, чем можем быть вознаграждены в самом конце. Звучали слова о том, что никто не будет всерьез воспринимать такой титул. Так что мы где-то приподняли ногу с педали газа», – рассказал Уильямс.