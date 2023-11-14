Лу Уильямс рассказал о том, как нежелание играть в «пузыре» и мнение болельщиков помешали «Клипперс» в борьбе за титул

Теги Клипперс Лу Уильямс НБА Баскетбол

Бывший игрок «Клипперс» Лу Уильямс назвал факторы, которые помешали команде побороться за титул в 2020 году, когда сезон доигрывался в «пузыре».

Уильямс считает, что команда образца сезона-19/20 в теории была способна взять титул НБА.

«Мы не хотели в «пузырь». Мы прибыли туда с неправильным настроем, у нас не было мыслей о том, что мы должны сделать там свое дело, довести начатое до конца. Мы даже быть там не хотели.

Кажется, мы провели там 97 дней. Помню, день примерно на 67-й я произнес: «Давайте свалим отсюда». Психологически мы были не готовы к долгосрочному пребыванию и борьбе.

И мы не видели, чем можем быть вознаграждены в самом конце. Звучали слова о том, что никто не будет всерьез воспринимать такой титул. Так что мы где-то приподняли ногу с педали газа», – рассказал Уильямс.

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4 комментария

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saner-s88
Веселят истории о том, как было тяжело миллионерам жить в 5звездночном отеле на полном жизнеобеспечение
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Локоть Артеста
Вы сдались до плей-офф. Собрались бы с силами и показали бы всем кто морковку под землёй красит. Но нет, распустили нюни, мол давайте уйдем. Теперь остаётся утешать себя подобными оправданиями.
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Вася Пупкин
Отрывок из многотомника "Проклятие Клипперс и другие
причины помешавшие им бороться за титул"
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