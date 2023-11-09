Филипп Гафуров о задаче пройти сезон без поражений: «Неважно, как идем сейчас, важно, что будет в конце»

Форвард ЦСКА Филипп Гафуров прокомментировал победу над «Самарой» (94:76), ставшую для армейцев девятой подряд на старте сезона Лиги ВТБ.

«Каждый соперник хочет играть с ЦСКА и победить. «Самара» — не слабый соперник. Игра была тяжелой. Я бы сказал, что в нашей лиге в целом нет слабых соперников. На каждый матч настраиваемся на победу.

Мы показали агрессивную защиту, победили на своей площадке — это главное. Есть ли задача пройти сезон без поражений? Неважно, как мы идем сейчас, важно, что будет в конце: поднимем мы по итогам сезона кубок или нет. Мы работаем каждый день, играем на полную каждую игру, чтобы в будущем, когда наступят важные игры, плей‑офф, мы были готовы побеждать в каждом матче.

Нет ли проблем с мотивацией из‑за отсутствия Евролиги? Проблем с мотивацией нет, но, конечно, есть доля хотения, чтобы мы вернулись в этот турнир. Но на данный момент имеем, что имеем. Мы не расстраиваемся. Все мысли о победе в Единой лиге ВТБ», — сказал Гафуров.