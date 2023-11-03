Милош Павичевич после поражения от ЦСКА: «Своих ребят хочу поблагодарить за игру – 3 четверти мы играли очень хорошо»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич после домашнего поражения от ЦСКА похвалил свою команду за баскетбол, который показали в первые полчаса встречи.

«Прежде всего поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Своих ребят хочу поблагодарить за игру – 3 четверти мы играли очень хорошо, в 4-й четверти получалось не все.

Это и понятно – мы играли против серьезной команды, они включили другой ритм, и у нас не совсем получилось их остановить», – сказал Павичевич на пресс-конференции.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий