Милош Павичевич после поражения от ЦСКА: «Своих ребят хочу поблагодарить за игру – 3 четверти мы играли очень хорошо»

Главный тренер « » Милош Павичевич после домашнего поражения от похвалил свою команду за баскетбол, который показали в первые полчаса встречи.

«Прежде всего поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Своих ребят хочу поблагодарить за игру – 3 четверти мы играли очень хорошо, в 4-й четверти получалось не все.

Это и понятно – мы играли против серьезной команды, они включили другой ритм, и у нас не совсем получилось их остановить», – сказал Павичевич на пресс-конференции.