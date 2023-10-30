Убытки мадридского «Реала» за последние 5 сезонов составили 130 миллионов евро

Несмотря на победу в Евролиге, « » столкнулся с финансовыми трудностями: по данным 2PlayBook, в сезоне-2022/23 он понес убытки в размере 27,8 млн евро.

Для сравнения, рекордный убыток «Барселоны» в этом году составил 56,6 млн евро, сообщало то же издание.

Расходы мадридского «Реала» выросли из-за бонусов, прописанных в контрактах баскетболистов за победу в .

Несмотря на исторически высокий доход в 22 млн евро, он не покрыл всех расходов команды.

Совокупные убытки за сезоны-2018/19 (26,47 млн евро), 2019/20 (26,36 млн евро), 2020/21 (18,9 млн евро), 2021/22 (31,11 млн евро) и 2022/23 (27,8 млн евро) составляют 130,64 млн евро.

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