Дэмиан Лиллард: «Мы все еще учимся играть друг с другом»

Теги Атланта Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард неудачно провел второй матч в составе команды.

В игре против «Атланты» (110:127) на счету Лилларда всего 6 очков при 2 из 12 с игры и 6 потерях.

«Мы все еще учимся играть друг с другом. Мне надо понять, как находить себя, когда получается вот такая игра, как сегодня, не имея мяча в руках. 

Это часть процесса. Мы провели вместе всего две игры. У нас пока небогатый опыт совместного выступления. Ожидаю, что по ходу дела мы разберемся с этими моментами и станем лучше», – заявил Лиллард.

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