Звездный разыгрывающий неудачно провел второй матч в составе « ».

В дебютной встрече Лиллард набрал 39 очков, установив рекорд «Бакс» по результативности для новобранца команды.

Во второй игре за клуб против «Атланты» (110:127) на счету Лилларда всего 6 очков при 2 из 12 с игры и 6 потерях.

Разница по набранным очкам «-33» стала самой крупной в истории НБА для баскетболиста, который проводил первые две игры за клуб.

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