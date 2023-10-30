Дэмиан Лиллард после 39 очков в дебюте за «Бакс» выдал 6 очков при 2 из 12 с игры против «Атланты»
Звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард неудачно провел второй матч в составе «Милуоки».
В дебютной встрече Лиллард набрал 39 очков, установив рекорд «Бакс» по результативности для новобранца команды.
Во второй игре за клуб против «Атланты» (110:127) на счету Лилларда всего 6 очков при 2 из 12 с игры и 6 потерях.
Разница по набранным очкам «-33» стала самой крупной в истории НБА для баскетболиста, который проводил первые две игры за клуб.
50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru
Аллилуйя, НБА возвращается! Давайте решим, за кого поболеть в новом сезоне
9 комментариев