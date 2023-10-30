Дэмиан Лиллард после 39 очков в дебюте за «Бакс» выдал 6 очков при 2 из 12 с игры против «Атланты»

Теги Атланта Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард неудачно провел второй матч в составе «Милуоки».

В дебютной встрече Лиллард набрал 39 очков, установив рекорд «Бакс» по результативности для новобранца команды.

Во второй игре за клуб против «Атланты» (110:127) на счету Лилларда всего 6 очков при 2 из 12 с игры и 6 потерях.

Разница по набранным очкам «-33» стала самой крупной в истории НБА для баскетболиста, который проводил первые две игры за клуб.

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9 комментариев

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Jan Paskel
Великий
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Nikita Dorodenko
Лучший дуэт в истории
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Алексей Никишин
Ну в принципе в первом матче Лилард и Янис уже всем доказали, что они являются лучшим дуэтом, не то что всякие там Тэйтумы с Браунами, можно и не напрягаться.
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omega pepega
надеюсь мистер "В спорте нет провалов" сейчас не тильтует
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Брэндон Рой
вот, что значит, когда нет безлимитных бросков и на линию ставят не от каждого касания. Нет тепличных условий, как в Портленде, вот и результат
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Дмитрий Кутузов
Ответ Брэндон Рой
вот, что значит, когда нет безлимитных бросков и на линию ставят не от каждого касания. Нет тепличных условий, как в Портленде, вот и результат
А в первом матче были тепличные условия?
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Дмитрий Кутузов
Ответ noke
17 штрафных. 9 из 20 с игры, 4 из 12 трёшки.
после этого какой-то лимит ввели?
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