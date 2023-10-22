«Орландо» отчислил Мэка Маккланга

« » отказался от услуг победителя данк-контеста 2023 года (24 года, 188 см) и атакующих защитников Дэйкуона Плаудена (25 лет, 198 см) и Брэндона Уильямса (23 года, 188 см).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Маккланг принял участие в трех предсезонных встречах, набирая в среднем 5,3 очка и 1,7 подбора за 10,1 минуты на паркете.

Плоуден набрал 3 очка и сделал два подбора и две передачи в одном матче.

Показатели Уильямса в трех играх составили 6,3 очка и 1,3 перехвата за 11,8 минуты на площадке в среднем.

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