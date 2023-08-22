Мэк Маккланг подпишет частично гарантированный контракт с «Орландо»

Теги переходы Орландо НБА G-лига Мэк Маккланг Баскетбол

Свободный агент Мэк Маккланг (24 года, 188 см) договорился о подписании частично гарантированного контракта с «Орландо».

24-летний разыгрывающий является победителем конкурса данков 2023 года. Ранее сообщалось, что агент баскетболиста ведет переговоры с несколькими клубами, у которых есть возможность подписать двусторонний контракт.

Большую часть прошлого сезона Маккланг провел в G-лиге и стал чемпионом в составе «Делавэра».

В феврале защитник подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», но провел за команду всего два матча. 9 апреля Маккланг принял участие в последнем матче регулярного чемпионата и едва не оформил трипл-дабл – 20 очков, 9 подборов и 9 передач.

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1 комментарий

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Tim Timson
Орландо решил через него выиграть слэм данк, если с Гордоном не удалось)
+6
0
+6
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