Мэк Маккланг подпишет частично гарантированный контракт с «Орландо»

Свободный агент Мэк Маккланг (24 года, 188 см) договорился о подписании частично гарантированного контракта с « ».

24-летний разыгрывающий является победителем конкурса данков 2023 года. Ранее сообщалось, что агент баскетболиста ведет переговоры с несколькими клубами, у которых есть возможность подписать двусторонний контракт.

Большую часть прошлого сезона Маккланг провел в G-лиге и стал чемпионом в составе «Делавэра».

В феврале защитник подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», но провел за команду всего два матча. 9 апреля Маккланг принял участие в последнем матче регулярного чемпионата и едва не оформил трипл-дабл – 20 очков, 9 подборов и 9 передач.

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