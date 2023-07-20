Мэк Маккланг ведет переговоры с несколькими командами НБА

Победитель конкурса данков 2023 года Мэк Маккланг (24 года, 188 см) надеется подписать контракт в НБА после успешного прошлого сезона в G-лиге, сообщает Heavy.com.

24-летний разыгрывающий является неограниченно свободным агентом. Агент баскетболиста ведет переговоры с несколькими клубами, у которых есть возможность подписать двусторонний контракт.

«Мы пытаемся оценить, какая ситуация для меня наилучшая. Надеюсь, что в следующем сезоне я буду в НБА и найду свой путь», – заявил Маккланг.

Маккланг – топ, но его участие в конкурсе данков – это неправильно

На прошлой неделе – безработный, сегодня – данк-чемпион НБА! Мэк Маккланг спас Уикенд всех звезд