Мэк Маккланг ведет переговоры с несколькими командами НБА

Теги возможные переходы НБА G-лига Мэк Маккланг Баскетбол

Победитель конкурса данков 2023 года Мэк Маккланг (24 года, 188 см) надеется подписать контракт в НБА после успешного прошлого сезона в G-лиге, сообщает Heavy.com.

24-летний разыгрывающий является неограниченно свободным агентом. Агент баскетболиста ведет переговоры с несколькими клубами, у которых есть возможность подписать двусторонний контракт.

«Мы пытаемся оценить, какая ситуация для меня наилучшая. Надеюсь, что в следующем сезоне я буду в НБА и найду свой путь», – заявил Маккланг.

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1 комментарий

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Asanov
Ну любой танкующий клуб может взять, результат не испортит, но добавит хайлайтов и все это за минимальный контракт)
+4
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+4
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