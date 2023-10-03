Защитник « » , который учился в университете Колорадо, в минувшие выходные пригласил одноклубника на матч футбольной команды колледжа.

Судя по рассказу Брауна, Уайт активно отмечал возвращение в родной университет.

«Кто бы мог подумать? Город Боулдер, штат Колорадо. Я появился там ради игры, которая начиналась в 10 утра. Я был с Дерриком Уайтом. Ди-Уайт пригласил меня, мы встретились в кампусе. Ди-Уайт был пьян с самого утра.

Мы были там с Ди-Уайтом, и я подумал: в чужой монастырь со своим уставом не ходят, верно? Мы с ним прекрасно провели время», – признался Браун.

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