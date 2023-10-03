Джейлен Браун о посещении футбольного матча в компании Деррика Уайта: «Он был пьян с самого утра»

Теги светская хроника Бостон НБА Джейлен Браун Деррик Уайт Баскетбол

Защитник «Бостона» Деррик Уайт, который учился в университете Колорадо, в минувшие выходные пригласил одноклубника Джейлена Брауна на матч футбольной команды колледжа.

Судя по рассказу Брауна, Уайт активно отмечал возвращение в родной университет.

«Кто бы мог подумать? Город Боулдер, штат Колорадо. Я появился там ради игры, которая начиналась в 10 утра. Я был с Дерриком Уайтом. Ди-Уайт пригласил меня, мы встретились в кампусе. Ди-Уайт был пьян с самого утра.

Мы были там с Ди-Уайтом, и я подумал: в чужой монастырь со своим уставом не ходят, верно? Мы с ним прекрасно провели время», – признался Браун.

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5 комментариев

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bear7904
Любой баскетболист в интервью зато: все лето тренировал бросок)
+11
0
+11
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Лиллард унижатель!
Ответ bear7904
Любой баскетболист в интервью зато: все лето тренировал бросок)
Единственное лето когда они этим занимаются - это перед последним контрактным годом.
+8
-1
+7
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Артем Андреев
Обмывали контракт Брауна.
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Mit_Sam
Он так говорит, словно это плохо!
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