Дэвид Блатт о ситуации в Израиле: «Вместе мы сила, порознь мы погибнем»

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт высказался по поводу ситуации в Израиле.

«Вместе мы сила, порознь мы погибнем. Я желаю вам мужества и сил преодолеть нашу боль и наших врагов. Сейчас не время искать виноватых или вести внутриполитические баталии. У нас есть неотложные и более серьезные задачи. Наши дети, наши родители, наши братья и сестры находятся в заложниках. Наши отцы, матери, бабушки и дедушки и друзья были убиты на улицах и в своих домах.

Наши люди и земля находятся под постоянной атакой. Наш образ жизни находится под угрозой исчезновения. Проснись, мир, сегодня это происходит здесь, завтра это произойдет у тебя на заднем дворе. Это реальность. Можете называть это Хамасом, можете называть это ДАИШем, можете называть это терроризмом. Это битва за человечество. Давайте объединим усилия.

Отложите все свои мелкие разногласия на день, на неделю, на год. Спасите нашу страну и наш образ жизни. Мы, спортсмены, знаем, что значит противостоять противнику, объединиться, оказать поддержку нашим друзьям и партнерами по команде и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Давайте сделаем это. Мы боремся за спасение нашего народа.

Завтра мы будем бороться за сохранение нашего образа жизни, возможность жить свободно, безопасность наших близких. Забудьте про внутренние ссоры. Защитите будущее человечество. Это настоящая борьба. Вместе мы сила, порознь мы погибнем», – заявил Блатт.

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