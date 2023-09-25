Андрей Ведищев: «Я горжусь своей командой, которая отлично провела Суперкубок»

Президент «Локомотива-Кубань» подвел итоги Суперкубка Лиги ВТБ, в котором его команда дошла до финала.

«Я горжусь своей командой, которая отлично провела . Не всегда получалось играть ровно, но мы всегда проявляли характер и боролись до конца.

Мне показалось, что команда нашла правильную химию и на площадке, и за ее пределами.

Что касается финального матча против «Зенита» – возникло ощущение, что мы начали его на фоне усталости, с тяжелыми ногами. Не все получалось в нападении, да и в защите ошибались в достаточно простых ситуациях, на разменах. Не всегда чувствовали, как лучше обороняться против лидеров «Зенита».

Также стоит отметить, что нам очень не хватило Девона Акун-Перселла – игрока, который в предыдущих матчах Суперкубка приносил нам львиную долю очков. Добавьте сюда Барфорда, Захара Ведищева – мы остались совсем в ограниченной ротации. Но тем не менее – имели шансы выиграть этот матч. Все решилось на последних секундах, где уже не все зависело от нас», – заявил Ведищев.

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